Turquie: Erdogan en tête après plus de la majorité des bulletins dépouillés

Le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan était en tête de l'élection présidentielle de dimanche en Turquie avec un score supérieur à 50% après le dépouillement d’approximativement 80% des bulletins. L'écart se réduit entre les deux principaux candidats, mais l'actuel président reste en tête avec plus de 50% des voix. On note déjà un nombre impressionnant de participants à ces élections puisque 86,9% de la population s'est rendue aux urnes. Il faudra attendre les résultats du tout dernier bureau de vote pour affirmer, ou pas, la victoire de Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan, qui a besoin de recueillir plus de 50% des voix pour éviter un second tour, devance son principal concurrent, le social-démocrate Muharrem Ince, qui récolte un peu moins de 30% des voix, d'après ce décompte partiel.

Selon les informations diffusées sur le site turc NTV, l'écart entre les deux principaux candidats aux élections présidentielle, Recep Tayyip Erdogan et Muharrem Ince est important. Si le président Erdogan reste au dessus de la barre des 50% alors il n'y aura pas de deuxième tour possible et il emportera l'élection avec la majorité absolue et encore plus de pouvoirs que ce qu'il en a pour le moment.