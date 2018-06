Turquie: Erdogan appelle les Kurdes à voter pour lui lors des élections du 24 juin

Le président Recep Tayyip Erdogan a appelé les Kurdes à voter pour lui aux élections anticipées du 24 juin, lors d'un rassemblement ce dimanche à Diyarbakir, au coeur de la région à majorité kurde de la Turquie.

Devant plusieurs milliers de personnes, Erdogan a affirmé, trois semaines avant ces élections présidentielle et législatives anticipées, que c'était son Parti de la justice et du développement (AKP) qui avait fait le plus pour reconstruire la région et pour rechercher la paix après des années de violence.

La région connaît "une paix jamais vue au cours des 40 dernières années" et "l'Etat n'a jamais été aussi proche du peuple", a lancé Erodgan, candidat à un nouveau mandat présidentiel.

Les autorités turques continuent de combattre dans la région l'insurrection kurde qui a débuté en 1984. Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui menait initialement une lutte armée pour un Etat kurde indépendant, réclame à présent une plus grande autonomie pour la région. Il est considéré comme une organisation terroriste par Ankara, par les Etats-Unis et par l'Union européenne.

Erdogan a soutenu des pourparlers au début de la décennie, mais un cessez-le-feu a volé en éclats en 2015 et des combats entre forces gouvernementales et rebelles kurdes se produisent régulièrement depuis.