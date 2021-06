Turquie: des villageois défient Erdogan pour protéger la forêt

Une forêt luxuriante et des champs de thé verdoyants s'étendent à perte de vue dans cette vallée située non loin du berceau familial du président Recep Tayyip Erdogan, dans le nord-est de la Turquie. Mais ce coin de paradis est menacé par une carrière qui a commencé à être creusée et dont les pierres doivent servir à construire un port logistique.

Défiant les autorités, des habitants du village de Gürdere, dans la province de Rize, fief électoral et familial du président turc, s'opposent depuis près de deux mois à ce projet, craignant une catastrophe environnementale et la destruction de leur mode de vie.

Cette affaire illustre les tensions entre une sensibilité de plus en plus aiguë en Turquie sur les questions environnementales et la course au développement sous la houlette de M. Erdogan qui met en avant les aéroports, routes et autres ponts bâtis depuis son arrivée au pouvoir en 2003. Pour lui, ces infrastructures feront entrer la Turquie dans le club des pays les plus développés.

Mais ses détracteurs l'accusent de multiplier les projets inutiles et coûteux pour enrichir des entreprises proches du pouvoir, quitte à raser des forêts. Des habitants du village de Gürdere ont manifesté fin avril pour arrêter l'exploitation de la carrière.

Les autorités ont dépêché des compagnies de policiers anti-émeutes pour réprimer ces primo-manifestants et interdit les manifestations en mai et juin. Selon le gouvernement, les habitants de la région soutiennent majoritairement l'exploitation de la carrière, mais la plupart des habitants interrogés par l'AFP y sont opposés.

Malgré deux actions en justice en cours pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation de la carrière, celle-ci se poursuit.