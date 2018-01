Turquie: des éboueurs créent une bibliothèque avec des livres trouvés dans les poubelles

Les éboueurs du quartier des affaires d’Ankara collectent depuis plusieurs mois des livres jetés aux ordures. Il les ont disposés dans une bibliothèque, qui est aujourd’hui ouverte au public.

À Ankara, en Turquie, les éboueurs du quartier des affaires ne ramassent plus seulement les ordures : "Dans les zones que nous contrôlions, on a remarqué que des livres étaient déposés dans des sacs près des containers à ordures, alors on a décidé de les ramasser pour les mettre à disposition", explique Emirali Urtekin, le responsable du site. Depuis sept mois, ces éboueurs ont collecté près de 5000 livres et ont ouvert une bibliothèque dans une ancienne usine transformée en bibliothèque.

Redonner aux livres une deuxième vie

"Avec les collègues, on a réuni ces livres et on leur a redonné vie. Je pense que cela a été bien perçu et les gens nous soutiennent", explique Emirali Urtekin. D’abord ouverte 24 heures sur 24 uniquement pour les éboueurs et leur famille, la bibliothèque a très vite acquis une notoriété dans le quartier.

Grâce à l’aide de la municipalité, elle est désormais aussi accessible au public et fait le bonheur des professeurs, des employés mais également des habitants. 1500 autres ouvrages attendent d’être classés et de rejoindre les rayonnages.

Leur prochaine étape, la création d’un bibliobus qui passera dans les écoles d’Ankara qui ne disposent pas de bibliothèque.