Tunisie : trois jeunes écopent de 30 ans de prison pour avoir fumé du cannabis

30 ans de prison ferme pour avoir fumé du cannabis dans un stade à ciel ouvert. C’est la condamnation dont viennent d’écoper 3 jeunes Tunisiens.

Elle choque le pays, d’autant plus qu’elle intervient alors qu’une large partie de la jeunesse dénonce un retour à l’autoritarisme.

Ces jeunes ont été condamnés selon la très répressive "loi 52" promulguée sous Ben Ali et que la société civile tente de faire abolir. "C’est la plus lourde condamnation pour consommation de cannabis depuis la révolution de 2011", affirme Molka Boudarbala, l’une des avocates qui défend les 3 jeunes. "Je suis vraiment choquée. Ce verdict me rend malade. Ces jeunes vont sortir de prison lorsqu’ils auront 60 ans ! Je vous assure que si nous ne parvenons pas à réduire lors peine en appel, l’un d’entre eux va se suicider. Les terroristes, les gens coupables de violence conjugale écopent de 10 ou 20 ans de prison !".

Une loi coupable

Bon nombre de Tunisiens estiment qu’il faut d’urgence abolir cette loi qui "brise des milliers de vies" dénonce la société civile. D’autant plus que le cannabis est extrêmement répandu en Tunisie. L’avocate confirme "tous les jeunes ou presque fument ici !". Plus de 20% des personnes incarcérées en Tunisie le sont pour consommation de cannabis.

Double peine

La vie d’Ahmed, 24 ans, s’est arrêtée net le jour où un de ses amis avoue à la police qu’il leur arrive de fumer ensemble. Au milieu de la nuit, la police débarque. "A trois heures du matin, ils sont venus me chercher chez moi, sur simple dénonciation". Ahmed est condamné à plus de 9 mois de prison. "J’étais dans une cellule prévue pour 25 personnes et nous étions 140 entassés. Deux toilettes seulement. Pas d’eau chaude. J’ai été enfermé avec des violeurs et des tueurs, pour un joint". Ahmed ne s’attarde pas sur la vie carcérale, trop pénible de ressasser ces souvenirs : "c’est l’enfer, pas l’horreur, mais carrément l’enfer".

Selon les avocats qui plaident pour l’abolition de la loi 52, 12% des jeunes qui comparaissent aujourd’hui pour terrorisme ont déjà été condamnés précédemment pour cannabis. "Ce qui signifie qu’ils se font endoctriner en prison", analysent les avocats. Contreproductive, une usine à radicalisation, la prison n’est pas la solution pour les fumeurs de joints estime la société civile. Pour Ahmed non plus : "Avant d’aller en prison, je fumais deux ou trois joints par semaine, aujourd’hui, je peux me faire livrer 1 kilo à domicile en un simple coup de fil, et je fume plusieurs fois par jour".

D’autant plus qu’une fois sorti de prison, Ahmed explique les difficultés auxquelles les jeunes emprisonnés pour cannabis font face : "Vous ne trouvez plus de travail. Les gens te considèrent comme un voyou."

30 ans, c’est tellement absurde

Ahmed voulait se marier, mais les parents de sa copine n’ont pas accepté qu’elle épouse un ex-prisonnier. Aujourd’hui, il espère réussir à quitter le pays pour démarrer une nouvelle vie. Entre-temps, il milite pour la dépénalisation. "Nous ne laisserons pas tomber ces trois jeunes. Nous nous mobiliserons pour les sortir de là… 30 ans, c’est tellement absurde", Ahmed rappelle pourquoi Ben Ali a promulgué cette "loi 52".

Au début des années nonantes, le frère de l’ex-dictateur, est impliqué dans un réseau international de trafic de drogue que la presse internationale surnomme "la couscous connection". Pour se distinguer des actes de son frère, Ben Ali promulgue cette loi anti-drogue qui continue d’être appliquée, 10 ans après sa chute.