Tunisie: soutien d'ONG à l'instance chargée de la justice transitionnelle

Des ONG tunisiennes et internationale ont apporté mardi leur soutien à l'instance chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'Homme dans le pays, appelant les autorités à la laisser poursuivre ses travaux jugés cruciaux pour la justice transitionnelle.

L'Instance Vérité et Dignité (IVD) a été instaurée en 2014 pour rendre justice aux victimes de torture, meurtres, viols et de corruption entre 1953 et 2013 mais se heurte depuis plusieurs mois à l'opposition du pouvoir, qui compte des membres de l'ancienne administration.

Et le 26 mars, le Parlement s'était prononcé, lors d'un débat houleux, contre la prolongation du mandat de cette instance qui doit expirer le 31 mai prochain.

Dans un communiqué commun, 24 ONG tunisiennes ont exprimé leur "indignation envers les violations commises lors de cette séance (...) qui a conduit au vote en l'absence du quorum requis".

Elles ont demandé au Parlement de ne pas entraver les travaux de l'IVD qui avait décidé en février de prolonger son mandat au-delà des quatre années initialement prévues et s'achevant le 31 mai, pour le faire durer jusqu'au 31 décembre.