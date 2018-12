Tunisie: nouvelle prolongation d'un mois de l'état d'urgence

La présidence de la République tunisienne a annoncé mercredi la prolongation d'un mois de l'état d'urgence en vigueur dans le pays depuis une attaque djihadiste sanglante ayant ciblé en 2015 un bus de la garde présidentielle.

Le chef de l'Etat Béji Caïd Essebsi "a décidé de prolonger l'état d'urgence d'un mois à compter du 7 décembre jusqu'au 5 janvier, à la suite de concertations avec le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du peuple", a-t-elle indiqué dans un bref communiqué sans d'autres détails. Cette décision intervient dans un climat politique tendu à l'approche des élections législatives et présidentielle prévues en 2019, et après cinq semaines d'un attentat suicide qui a ciblé une patrouille de police au centre de Tunis faisant 26 blessés.

L'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Il permet notamment l'interdiction des grèves et des réunions "de nature à provoquer (...) le désordre" ou encore l'adoption de mesures "pour assurer le contrôle de la presse". "La prolongation de l'état d'urgence (...) aura des impacts sur les libertés et le climat démocratique en Tunisie", estime le politologue Slaheddine Jourchi, pour qui cette mesure est "une exception qui risque de devenir une règle".

Attentat du musée Bardo

L'état d'urgence avait été réinstauré le 24 novembre 2015, au soir de l'attentat perpétré en plein Tunis contre un bus de la sécurité présidentielle (12 agents tués) et revendiqué par le groupe djihadiste État islamique (EI) L'année 2015 avait été aussi marquée par deux autres attentats sanglants de l'EI contre des touristes au musée de Bardo à Tunis et dans une zone touristique de Sousse (est) qui avaient fait au total 60 morts (59 touristes et un policier). L'instabilité politique actuelle en Tunisie inquiète nombre d'observateurs, le pays restant fragilisé, en dépit d'une reprise de la croissance, par un chômage et une inflation qui exacerbent des tensions sociales fortes, près de huit ans après la révolution.