Tunisie : démonstration de force de plus de 5000 partisans du président Saied

Aux cris de "Nous sommes tous Kais Saied !", plus de 5000 partisans du président tunisien sont descendus dimanche dans la rue pour appuyer son coup de force par lequel il s’est arrogé les pleins pouvoirs en disant vouloir "sauver" la Tunisie.

A Tunis, les manifestants, chiffrés selon des observateurs à environ 3000, se sont rassemblés sur l’avenue Bourguiba, l’artère principale du centre de la capitale.

Brandissant des drapeaux nationaux et des portraits de Kais Saied, ils ont scandé "Le peuple veut la dissolution du Parlement", "Nous sommes tous Kais Saied, Nous sommes tous la Tunisie", ont constaté des journalistes de l’AFP.

Selon des médias locaux, un millier de personnes ont défilé dans la grande ville industrielle de Sfax et autant dans la cité balnéaire de Sousse (centre-est). Les pro-Saied ont aussi manifesté par centaines à Tataouine, ville proche des sites pétroliers, et par dizaines à Kairouan et Gabès.

"Saied veut instaurer des réformes et nous l’appuyons", a déclaré à l’AFP Noura ben Fadhel, une fonctionnaire d’une quarantaine d’années active dans des ONG.

"Je suis venue appuyer le changement et mettre fin à la dégradation actuelle, on en a marre, ça fait 10 ans et ça suffit !", a ajouté cette manifestante à Tunis, en réclamant "des solutions pour l’emploi" dans un pays où le chômage est passé de 15 à près de 18% sous l’effet de la pandémie de Covid-19.

Déployées en grand nombre sur l’avenue Bourguiba, les forces de sécurité ont formé une protection autour des manifestants rassemblés devant le Théâtre municipal.

Beaucoup brandissaient des banderoles assurant que "le peuple veut une révision de la Constitution" ou "Saied, porte-parole officiel du peuple".