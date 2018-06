Tunisie: à Tataouine, on n'en peut plus de voir les jeunes "se suicider en mer"

À Tataouine, les jeunes qui meurent en mer, c’est devenu la norme. Devant cette maison modeste du centre-ville, cette mère enterrera demain le corps de son enfant. Et, oui, c’est elle qui l’a encouragé à partir, explique-t-elle : "J’ai perdu mon mari il y a 12 ans, tous mes enfants sont diplômés, mais aucun ne trouve du travail. On ne s’en sort plus. Que Dieu me donne la force de résister ! J’ai connu beaucoup de choses dures dans ma vie, mais là… non, je ne laisserai pas mon deuxième fils partir".

La famille et les voisins se sont réunis autour du corps de la victime. Son frère, 24 ans, lui aussi devait grimper à bord, mais il raconte : "On était trop nombreux. Au dernier moment, le passeur m’a dit de patienter encore quatre jours avant de pouvoir partir à mon tour". Il a perdu son frère mais il est toujours prêt à partir par la mer : "Oui, par la mer".

Abdellatif Rida, 40 ans, n’en peut plus de voir les jeunes de sa ville se suicider en mer, comme il dit : "On est dans une région où les hommes d’affaires n’investissent pas là dedans. Il n’y a rien". Pour lui, le coupable est l’État : "C’est dans leur intérêt de les faire passer de l’autre côté, ils s’en débarrassent".

Quarante victimes du naufrage seront enterrées, des dizaines d’autres familles attendent, elles, toujours que les sauveteurs retrouvent enfin le corps de leur fils.