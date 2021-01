Tunisie, 10 ans après la chute de Ben Ali : "Ce sont les femmes qui ont sauvé le pays"

En 2017, les femmes remportent une victoire historique. La loi contre la violence faite aux femmes est votée à l’unanimité au parlement. Le texte supprime notamment la possibilité pour l’auteur d’un acte sexuel avec une mineure d’échapper à des poursuites en épousant sa victime. "Ce texte introduit la reconnaissance de toutes les violences, physiques, morales, sexuelles, etc.", explique la féministe Bochra Belhaj Hmida, alors députée. "Ce qui se dégage de la philosophie de la loi, c’est que ces violences ne sont plus une question privée. C’est une question qui concerne maintenant l’Etat. La preuve, c’est que le retrait de la plainte n’arrête plus les poursuites". Problème, selon les femmes : cette loi est votée, mais pas suffisamment appliquée. Alors elles se réunissent encore et encore. Elles reprennent la chorégraphie chilienne, en plein cœur de la capitale "le violeur, c’est toi". Ce qu’il faut changer, rapidement, selon elles en Tunisie ? Passer de la théorie à la pratique. "Ces lois ne peuvent être que des bouts de papier, il faut les appliquer !".

Emna - © Maurine Mercier

Féministe dans les régions conservatrices

A Menzel Bouzaiane, les habitants rappellent que le désespoir avait commencé bien avant 2011, et qu’il dure encore. C’est l’un des villages les plus pauvres du pays. Emna, 35 ans, ne compte plus le nombre de grèves de la faim qu’elle a menées. Femme, activiste, petit à petit, elle a réussi à se faire respecter dans cette région où - dans les esprits - le militantisme ne se décline pas au féminin. Emna bloque avec les moyens du bord les convois de phosphate produit dans la région. Elle ne compte plus les sit-ins qu’elle a organisés pour dénoncer la pauvreté. Et les inégalités hommes femmes. "Au début, on m’a traitée d’anarchiste et de dévergondée. J’ai dû militer et entreprendre des actions que les hommes ici souvent n’osent pas faire pour commencer à m’imposer. Pour moi, il n’y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Nous sommes égaux. D’ailleurs, durant la révolution, il y a eu ce moment magique : je sortais comme les hommes dans la rue, me couvrais le visage et lançais des pierres".

La Tunisie est considérée comme pionnière en matière de droits des femmes dans le monde arabe. Cette nouvelle génération de féministes, née de la révolution, assure que malgré les obstacles, elle continuera à revendiquer de plus belle ses droits. Prochain gros défi : l’égalité dans l’héritage. Aujourd’hui, une femme touche la moitié de la part de son frère. Selon Shams "même 50/50, ce ne serait pas équitable. Parce que les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes".