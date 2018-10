Tsunami en Indonésie: le Consortium 12-12 lance un appel aux dons pour les victimes

Après le grave tremblement de terre et le tsunami de Célèbes, Oxfam se dit prête à déployer du personnel et des ressources supplémentaires pour venir en aide à 500 000 personnes touchées par la catastrophe. Le nombre total de personnes touchées par le tremblement de terre et le tsunami est estimé à 1,5 million de personnes. 1203 décès sont déjà confirmés.

Ancilla Bere, responsable humanitaire de l’ONG Oxfam en Indonésie, a déclaré que les dégâts sont immenses. "La catastrophe a détruit beaucoup de maisons. De nombreux habitants n'osent pas revenir chez eux à cause des répliques." Plus de 300.000 personnes seraient sans abri, tandis que les communications restent difficiles.

Kits de purification d’eau et abris d'urgence

C'est dans ce contexte qu'Oxfam lance une action urgente pour venir en aide à 500.000 personnes dans la ville de Palu et la région de Donggala. Nous nous concentrons sur les besoins immédiats tels que la fourniture de vivres, de kits de purification d’eau et d’abris d'urgence.

Les organisations gouvernementales sont actives dans la région pour venir en aide aux survivants du tremblement de terre. Le gouvernement indonésien a officiellement demandé l’aide de la communauté internationale.

Les membres du Consortium 12-12 (Caritas International, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam-Solidarité, Plan Belgique et UNICEF Belgique) appellent aux dons pour pouvoir venir en aide aux victimes via le compte BE19-0000-0000-1212.