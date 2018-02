Tshisekedi, un an sans être enterré: "C'est une attitude inhumaine" pour son fils aîné

Il y a un an jour pour jour, Etienne Tshisekedi est mort à Bruxelles, ce qui avait suscité une vague d'émotion. Des milliers de personnes s'étaient rendues pendant trois jours au palais des expositions de Bruxelles pour lui rendre un ultime hommage.

A l'époque, personne ne pouvait imaginer que le corps de l'opposant historique serait encore, douze mois plus tard, dans un funérarium à Bruxelles. Pour sa famille, cela devient de plus en plus difficile à supporter.

"C'est une attitude inhumaine. Nous on pensait que dans le cadre de nos coutumes, lorsqu'il y a un décès, on allait mettre entre parenthèses les animosités entre les différentes parties", explique Jean-Claude Tshisekedi, son fils aîné d'Etienne Tshisekedi.

"Le gouvernement congolais est responsable"

Pour l'UDPS, le parti fondé par Tshisekedi en 1982, et dont il est resté le leader jusqu'à son dernier jour, c'est le gouvernement congolais qui est responsable de cette situation.

André Kabanda, représentant de l'UDPS pour le Benelux, considère que chez eux, en Afrique, la vue d'un mort soulève de grandes émotions. "Le régime a peur que l'arrivée de cette dépouille soit l'occasion d'une révolution populaire, qui va tout balayer sur son passage, y compris le régime en place."

A l'ambassade de RDC, contactée cet après-midi, on ne fait aucune déclaration officielle pour l'instant. La famille pour sa part est formelle, il n'est pas question d'envisager d'enterrer Tshisekedi ailleurs qu'à Kinshasa.

Aujourd'hui, à Bruxelles, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées en mémoire de l'opposant congolais. Une messe sera aussi organisée samedi à Jette.