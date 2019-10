Trump: vous ne comprenez rien à l'affaire ukrainienne? On vous explique

À la fin du mois de septembre, les démocrates ont annoncé l’ouverture d’une enquête en vue d’une destitution du président américain Donald Trump. Ce dernier est soupçonné d’avoir demandé au président ukrainien d’enquêter sur son opposant à l’élection présidentielle à venir : le démocrate Joe Biden. Retour en cinq points sur ce qui est devenu l' "affaire ukrainienne", l’un des plus gros cailloux dans la chaussure du président américain en vue du scrutin de 2020.

1. Le coup de fil au président ukrainien

Le 25 juillet dernier, Donald Trump a appelé Volodomyr Zelensky, le président ukrainien, et lui a demandé purement et simplement d’enquêter sur Joe Biden. Dans une retranscription de cet appel, publiée deux mois plus tard par la Maison Blanche, on peut lire que Donald Trump souligne à Volodymyr Zelensky que les États-Unis ont été "très bons" envers l’Ukraine sans que cela ait été "forcément réciproque". Il a alors évoqué les affaires concernant le fils de Joe Biden, prénommé Hunter : "beaucoup de gens veulent en savoir plus sur le sujet. Donc ce serait formidable si vous pouviez vous pencher dessus". Très concrètement, Donald Trump a proposé à Volodymyr Zelensky de travailler avec son avocat, Rudy Giuliani et le ministre de la justice américain Bill Barr, ajoutant que les deux hommes le contacteraient prochainement.

2. Les accusations de Rudy Giuliani

D’après l’avocat de Donald Trump, Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, aurait fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle limoge son procureur général, Viktor Shokin. Le but de cette démarche : éviter une enquête sur la société pétrolière et gazière où travaillait son fils Hunter, Burisma Holdings. Rudy Giuliani a également accusé l’Ukraine d’avoir blanchi 3 millions de dollars au profit de Hunter Biden, impliquant que l’administration Obama aurait fermé les yeux sur les faits.

3. Les menaces de Joe Biden

En 2016, Joe Biden avait effectivement menacé publiquement l’Ukraine de retenir plus d’un milliard de dollars en garantie de prêt aux États-Unis si le procureur général en question n’était pas licencié. Mais, comme l’a souligné le quotidien ukrainien Kyiv Post, "Il exprimait un consensus des cercles favorables à la réforme de l’Ukraine". À l’époque, Viktor Shokin était sous le feu des critiques pour son inaction contre la corruption.

4. Les enquêtes sur Burisma Holdings

Le Kyiv Post souligne également qu’aucune enquête n’a été ouverte concernant directement Hunter Biden en Ukraine. En revanche, des procédures judiciaires ont bien été menées à l’encontre de Burisma Holdings et son propriétaire Mykola Zlochevsky pour fraude présumée et blanchiment d’argent.

5. Les explications de Hunter Biden

Dans un communiqué, Hunter Biden explique n’avoir joué "aucun rôle dans aucune enquête sur Burisma, ni sur aucun de ses officiers". Pourtant, selon des éléments publiés par le New-York Times, "Hunter Biden et ses partenaires américains ont pris part au vaste effort de Burisma visant à rassembler des démocrates bien connectés, à une époque où la société faisait face à des enquêtes soutenues non seulement par les forces ukrainiennes, mais également par des responsables de l’administration Obama". Le fait que le fils du vice-président travaillait alors pour cette société avait justement, selon le quotidien américain, provoqué l’inquiétude des responsables du département d’État de l’époque, qui craignaient que ce lien ne complique la diplomatie du vice-président Biden en Ukraine.

L’enquête suit en tout cas son cours, et prend de l’ampleur aux États-Unis, avec notamment la comparution rapide de cinq diplomates de haut rang devant trois commissions d’enquête de la Chambre des représentants pour les éclairer sur les relations de l’administration Trump avec l’Ukraine. Le secrétaire d’État Mike Pompeo pourrait lui aussi être inquiété après avoir reconnu publiquement, ce mercredi 2 octobre, qu’il était présent lors de la conversation téléphonique du 25 juillet entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.