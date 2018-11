"Trump va être réélu en 2020, car il n'a pas d'opposant sérieux" estime Bruno Colmant

Sur le plateau de Matin Première, Bruno Colmant, économiste belge et expert reconnu internationalement, a évoqué les conséquences de ces élections de mi-mandat.

Et malgré le fait que certains évoquent une défaite du président américain, à cause de la perte de la Chambre des représentants, ce n'est pas l'avis du professeur en finances. "Je ne pense pas du tout qu'il ait perdu les élections.(...) On a un Sénat qui sera plus républicain qu'auparavant, et aux États-Unis, ce qui importe, c'est le Sénat. Le Sénat, c'est 100 personnes, c'est-à-dire deux représentants par États. Et les Sénateurs, à l'image des Romains, sont élus pour six ans : donc c'est la partie stable du système. C'est ce sur quoi Trump comptait, et d'ailleurs il a fait campagne pour les sénateurs, et pas du tout pour les représentants."

"Trump cherchait le plébiscite, et s'il a pu être élu pour sa personne en 2016, aujourd'hui c'est un parti qui est en train de gagner. Son poids politique augmente. Ce n'est plus l'Amérique d'une personne contre l'état profond, mais c'est en fait un parti républicain qui l'a complètement adoubé, et qui a remarqué que chaque fois qu'il adoubait un candidat lui-même, et bien il était élu."

Une Amérique de plus en plus clivée

Bruno Colmant écarte toute possibilité de destitution, évoquant parmi les multiples raisons, la crainte d'une violence, les Démocrates prenant en compte la possibilité que "Trump pourrait appeler certains de ses partisans dans les rues, armés, ce qui conduirait à des situations d'éruptions de violence tout à fait incontrôlées. Non, Trump va terminer son mandat et est déjà candidat pour 2020".

Ces élections de mi-mandat ont aussi clairement montré le clivage grandissant de l'Amérique sous Trump. "L'Amérique est un pays violent, un pays armé : on compte 300 millions d'armes pour 367 millions d'habitants... Et aujourd'hui on voit un clivage très clair entre les zones côtières, plutôt démocrates, et l'Amérique dite profonde qui est restée républicaine, qui a fort souffert de la désindustrialisation. Il y a des plaies qui ne sont pas cicatrisées, et Trump a irrité les nerfs de l'Amérique profonde, à son bénéfice."

