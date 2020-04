Trump suggère une "injection" de désinfectant pour combattre le coronavirus et "nettoyer" les poumons

Le président américain Donald Trump a suggéré la possibilité d’une "injection" de désinfectant à une personne infectée par le coronavirus comme moyen de protection contre le virus lors de son briefing quotidien ce jeudi.

Donald Trump a fait cette suggestion après que Bill Bryan, qui dirige la division scientifique et technologique du ministère de la sécurité intérieure, a présenté un exposé sur les recherches menées par son équipe qui montrent que le virus ne vit pas aussi longtemps dans des températures plus élevées et plus humides. Bryan a déclaré : "Le virus meurt plus rapidement à la lumière du soleil", laissant Trump se demander dans la foulée si l’on pouvait apporter de la lumière "à l’intérieur du corps".

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

"Supposons donc que nous frappions le corps avec une lumière énorme, qu’il s’agisse d’ultraviolets ou simplement d’une lumière très puissante, et je pense que vous avez dit que cela n’a pas encore été vérifié à cause des tests", a déclaré M. Trump, s’adressant à Bryan pendant le briefing. "Et puis j’ai dit, en supposant que vous ameniez la lumière à l’intérieur du corps, vous pouvez le faire soit à travers la peau soit d’une autre manière, et je pense que vous avez dit que vous alliez tester cela aussi".