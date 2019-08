Donald Trump propose d'encadrer davantage les ventes d'armes à feu

Fusillade aux USA : déclaration de Donald Trump et hommages - JT 13h - 05/08/2019 "La Haine n'a pas sa place dans notre pays", voilà ce qu'a déclaré Donald Trump après les deux fusillades de ce week-end. 29 morts au total. Les villes de Dayton et d'El Paso sont en deuil. Les témoignages se multiplient. Et les habitants rendent hommage aux secouristes.