Trump et les armes: un débat, peu de résultats

Une nouvelle fusillade, dans un bar pour étudiants en Californie, endeuille les Etats-Unis: comme à chacun de ces drames, de Columbine en 1999 à Parkland cette année, se pose la question des lois qui régissent le commerce et le port d'armes à feu. Sous la présidence de Donald Trump, qui s'est toujours montré en faveur du port d'arme, le débat fait rage.

D'un côté les tenants de la liberté d'être armé, le lobby des armes représenté par la NRA (National Riffle Association), un lobby puissant et riche, et puis le président... Donald Trump, candidat sponsorisé par la NRA en 2016, un président qui suggère d'armer les enseignants, qui affirme que les attentats de Paris auraient fait moins de victimes si les victimes avaient été armées... Trump et les plus conservateurs de son parti républicain. Mais aussi des libertariens, défenseurs d'une liberté individuelle forte et d'une législation minimale...

Face au pro-armes, des citoyens, des victimes, des survivants... Comme la jeune Emma Gonzalez qui fustige Donald Trump pour avoir reçu le soutien financier de la NRA. Des jeunes, des lycéens, qui disent #NeverAgain et qui marchent "pour leurs vies".

Un débat enflammé sous la présidence Trump

Au centre du débat, toutes les lois sur la vente et la détention des armes. Différentes selon les Etats, l'âge, les antécédents ou encore le type d'arme. Faut-il interdire ? Réglementer ? Autoriser ?

Selon un sondage publié en février dernier par le Washington Post et ABC, une majorité d'Américains estiment que le président Trump et le Congrès n'en font pas assez pour prévenir les fusillades à nombreuses victimes.

Ce débat s'est invité dans la campagne pour les élections législatives de mi-mandat. Il reviendra pour les présidentielles de 2018. Des entreprises prennent leurs distances avec la NRA comme Hertz, Symantec, ou United Airlines.

Des personnalités médiatiques s'engagent: le chanteur Justin Bieber, l’acteur George Clooney, le réalisateur Steven Spielberg, l’animatrice de télévision Oprah Winfrey, l'ex-Beatle Paul McCartney. Et même la petite-fille de Martin Luther King, Yolanda Renee King, 9 ans seulement, qui déclarait lors d'une manifestation à Washington après la tuerie de Parkland : "Je fais un rêve dans lequel trop c’est trop. Il ne devrait pas y avoir d’armes dans ce monde."