Trump en Grande-Bretagne: le "Baby Trump" gonflable lui aussi de retour

Un ballon gonflable géant qui dépeint Trump en bébé flotte au-dessus d’une foule compacte lors de manifestations anti-Trump. C’était incontestablement l’image marquante de la visite précédente du président américain au Royaume-Uni, en juillet dernier. Alors que Donald Trump entame lundi une visite d’Etat de trois jours Outre-Manche, les activistes propriétaires de "Baby Trump" ont annoncé avoir reçu l’autorisation de la part des autorités londoniennes pour ressortir leur création mardi dans les rues de la capitale.

Le ballon haut de 6 mètres prendra son envol vers 11h à Trafalgar Square en même temps que la manifestation qui devrait suivre le parcours du président. D’autres rassemblements plus modestes sont prévus dans les grandes villes du pays. Au total, les organisateurs s’attendent à voir jusqu’à 250.000 personnes dans les rues pour "rejeter la politique clivante de Trump et son agenda basé sur l’avarice, l’intolérance et la haine".

De son coté, Donald Trump qui arrive ce dimanche sur le sol britannique n’a pas attendu le début officiel de sa visite, lundi, pour s’immiscer une nouvelle fois dans les affaires internes de son hôte. Il a déclaré être en faveur d’un Brexit sans accord. Le président américain a aussi estimé que Londres avait commis une "erreur" en n'impliquant pas Nigel Farage, leader du Parti du Brexit, sorti grand gagnant des élections européennes, dans les négociations avec Bruxelles. Enfin, Il a apporté son soutien à son "ami" Boris Johnson dans la course à la succession de Theresa May au poste de Premier Ministre.

Au niveau du programme de cette première visite d’Etat de Donald Trump en Grande-Bretagne, la journée de lundi sera consacrée aux activités protocolaires, avec cérémonie, déjeuner avec la reine et banquet officiel. La deuxième journée sera plus politique, un tête-à-tête avec Theresa May est prévu. Enfin, mercredi sera consacré au 75ème anniversaire du D-Day.

Avant de s’envoler pour Washington, Donald Trump devrait effectuer un crochet par la France jeudi. Il est attendu en Normandie pour les commémorations du débarquement organisées par la France, à moins que la météo ne le force à nouveau à changer ses plans.