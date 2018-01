Trump coupe l'aide financière aux Palestiniens: le début de la fin de l'ONU?

Donald Trump met sa menace à exécution. Les Etats-Unis viennent de réduire l’aide à l’UNRWA, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. L’aide est divisée par deux. Sur les 125 millions de dollars qui devaient initialement être versés, seuls 60 millions ont été envoyés à l'agence.

De son côté, la Belgique s'est engagée mercredi à verser en trois ans 19 millions d'euros à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), pénalisée par un gel partiel de l'aide américaine, et a annoncé verser "immédiatement" 6,3 millions. La Belgique "a décidé d'accorder 19 millions d'euros à l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour l'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens, au cours des trois années à venir", écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, soulignant être "l'un des rares bailleurs à octroyer un tel financement pluriannuel".

Et si les Etats-Unis stoppaient les financements des activités de l'ONU? L'organisation des Nations unies pourrait bien ne pas survivre. L’occasion de se poser plusieurs questions.

Quel est le budget de l’ONU ?

Le financement des Nations Unies se divise en deux parties : d’un côté, des financements obligatoires et de l'autre, des financements volontaires. Les financements obligatoires concernent le budget régulier pour les frais de fonctionnement à hauteur de 4 milliards et demis cette année et le budget des opérations de maintien de la paix, avec les casques bleus par ex. qui correspond à 6 milliards d'euros.

Et puis, il y a les contributions volontaires des Etats membres qui servent à financer les fonds et les programmes de l’ONU comme par exemple, l’UNICEF ou encore l’UNRWA pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient dont on vient de parler.

Quels sont les pays qui contribuent le plus aux activités de l’ONU?

Sans grandes surprises, les pays les plus puissants sont les plus grands contributeurs. Les Etats-Unis en tête suivis de la Chine, du Japon, de l’Allemagne et de la France. Et la Belgique me direz-vous ? Elle est le 21ème contributeur sur 193 pays.

Le gouvernement belge verse un peu plus de 72 millions d’euros de contributions obligatoires. Auxquelles il faut encore rajouter +/- 100 millions d’euros de financements volontaires.

Y-a-t-il des pays qui ne paient pas ?

Oui. Mais il ne s’agit que de petits pays ou de pays en guerre. L’année dernière les Comores, la Guinée-Bissau ou encore la Somalie, par exemple, n’ont pas payé la totalité de ce qu’ils devaient à l’ONU. Ce qui dérange certains Etats.

Comme les Etats-Unis, le plus gros contributeur qui représente à lui seul près d’un quart du budget total. Ce qui vous en conviendrez, représente un sacré moyen de pression. Car dans ces conditions, on voit mal l’ONU se passer des Etats-Unis.