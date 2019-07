Trump choisit son camp et, contre le Congrès, autorise la vente d'armes à l'Arabie Saoudite.

Le président américain Donald Trump affirme agir pour la compétitivité américaine et les bonnes relations avec l’Arabie Saoudite. Hier, il a mis son veto à des résolutions du Congrès bloquant des ventes d’armes controversées à l’Arabie Saoudite et à d’autres alliés. Dans un courrier adressé au Sénat, le locataire de la Maison Blanche écrit que ces résolutions "nuiraient également à la crédibilité des Etats-Unis en tant que partenaire fiable en envoyant le message selon lequel nous sommes prêts à abandonner nos partenaires et nos alliés au moment même où les menaces envers eux s’intensifient". Et d’ajouter encore : l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis sont "un rempart contre les activités néfastes de l’Iran et de ses associés dans la région", et les ventes d’armes bloquées par le Congrès augmentent les capacités de ces deux pays alliés "à prévenir ces menaces et à se défendre contre elles".

De nombreux élus du Congrès ont réagi. Pour eux, le président américain doit faire preuve de plus de fermeté à l’égard de Ryad, impliqué dans la crise humanitaire au Yémen, critiqué pour ses violations des droits de l’homme et son rôle dans l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Des liens étroits avec Ryad face à la menace iranienne.