Troubles en Guadeloupe : Emmanuel Macron, qui dénonce des "manipulations", appelle au calme

Emmanuel Macron a assuré lundi la Guadeloupe, en proie à des violences urbaines, de la "solidarité" de la nation face à "une situation très explosive" et demandé à "ne rien céder au mensonge et à la manipulation par certains de cette situation".

Le chef de l’Etat a assuré, en marge d’une visite à Amiens, qu’il y avait en Guadeloupe "une adhésion croissante à la vaccination", malgré l’opposition d’une "toute petite minorité". "On ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques" et "il faut que l’ordre public soit maintenu", a-t-il déclaré, alors que l’île antillaise est secouée par un mouvement ayant pour origine la contestation de l’obligation vaccinale des soignants, qui a dégénéré en crise sociale émaillée de nombreuses violences.

