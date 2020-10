Troubles au Kirghizstan : Washington appelle à la retenue et à une solution "pacifique"

Les Etats-Unis ont appelé mardi à la retenue et à une solution "pacifique" au Kirghizstan, secoué par des violences post-électorales. "Nous demandons à toutes les parties de s’abstenir de toute violence et de résoudre les différends électoraux par des voies pacifiques", a dit un responsable du département d’Etat américain à l’AFP.

Le Kirghizstan a annulé mardi les résultats controversés de ses élections législatives après une nuit de violences post-électorales dans la capitale Bichkek.

Dans la confusion, Sadyr Japarov, un homme politique nationaliste libéré de prison dans la nuit par les manifestants et détracteur du président Sooronbaï Jeenbekov, a été nommé par le Parlement lors d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue dans un hôtel de Bichkek, le bâtiment abritant l’assemblée étant occupée par les protestataires.

Washington observe la situation sur place

Les Etats-Unis ont dit "suivre les événements de près".

"Nous prenons note des conclusions de la mission d’observation électorale de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui a relevé des allégations crédibles d’achats de votes ayant entaché les élections", a ajouté le responsable du département d’Etat américain.

Il a aussi souligné que la commission électorale kirghize avait "annulé les résultats".

"Les Kirghizes doivent prendre leurs propres décisions sur leur avenir, la composition de leur gouvernement, et comment et quand les élections sont organisées. Nous soutenons leur souveraineté et leur forme démocratique de gouvernement", a-t-il assuré.