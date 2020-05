Trop de patients du Covid-19: un hôpital anglais ferme ses urgences alors que le déconfinement fait polémique

L'hôpital général de Weston, en Grande-Bretagne, a cessé d'accepter les patients en urgences et aux soins intensifs depuis ce lundi matin à 8 heures, explique le journal The Independent.

Les responsables ont expliqué que les patients qui avaient besoin de soins seraient traités ailleurs dans la région, sans préciser combien de nouveaux patients atteints du coronavirus ont été admis ou si la fermeture a fait suite à une augmentation soudaine des cas.

Mais l'hôpital explique qu'"il s'agit d'une mesure de précaution afin de maintenir la sécurité du personnel et des patients en réponse au nombre élevé de patients atteints de coronavirus à l'hôpital."

Le Dr William Oldfield, directeur médical a déclaré au journal: "Nous avons actuellement un nombre élevé de patients atteints de Covid-19 au Weston General Hospital. Nous avons pris une mesure proactive pour cesser temporairement d'accepter de nouveaux patients afin de maintenir la sécurité des patients et du personnel. Nous avons mis en place un solide programme de dépistage des coronavirus pour permettre aux patients et au personnel d'identifier rapidement les cas, avec des mesures appropriées prises par les équipes cliniques si nécessaire".

Les gens ne devraient pas errer

Mais cette décision tombe quelques jours après que Mark Canniford, le maire libéral de Weston, ait critiqué la semaine dernière le "mépris total" pour la population locale des excursionnistes qui se pressaient sur la plage. Il a ajouté que la région avait vu une augmentation importante du nombre de voyageurs et de personnes venant de l'extérieur.

Il est trop tôt pour lier les deux faits mais le maire estime que "les gens ne devraient pas se promener. Ce n'est pas juste pour les communautés dans lesquelles ils se déplacent. Les gens semblent penser que s'ils ne présentent pas de symptômes, ils vont bien, mais ce n'est nécessairement pas le cas".

L'Angleterre a-t-elle déconfiné trop tôt?

Alors, l'Angleterre a-t-elle déconfiné trop tôt?

Entrées ensemble dans le confinement décrété par le Premier ministre britannique Boris Johnson le 23 mars, les quatre nations du Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) n’abordent pas toutes l’allègement des restrictions au même rythme.

L'Ecosse par exemple ne commencera que ce jeudi. Mais depuis le 13 mai déjà, les Anglais peuvent sortir de chez eux plus d’une fois par jour. Ils sont autorisés à se rendre dans les parcs régionaux et sur les plages, tout en respectant une distance de deux mètres les uns avec les autres.

Résultat: la baisse des cas et des décès au Royaume-Uni est très lente, beaucoup plus lente qu'ailleurs. Le taux de décès par million d'habitants (4,54) y est d'ailleurs le plus haut au monde sur la période de la semaine dernière, devant la Suède et le Brésil.

Et selon les statistiques d'Euromomo, le programme européen de surveillance, la situation paraît encore plus grave: il y apparaît non seulement que l'Angleterre est la région participant au programme où l'on a observé le plus gros pic de surmortalité, mais surtout en semaine 20, c'est-à-dire entre le 11 et le 17 mai, cette surmortalité continuait à plafonner à un niveau très élevé!