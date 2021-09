Trop d’ours en Suède ? La chasse commence, pour le plus grand soulagement des éleveurs de rennes

Selon l’Agence suédoise de protection de l’environnement, qui évalue le nombre d’ours en se basant sur leurs déjections, il faut à la Suède une population de 1400 à 2900 ours pour qu’elle soit viable. Ce seuil de 2900 a déjà été atteint en 2017, et depuis il a été largement dépassé. Rien que dans le comté du Jamtland, on a dénombré 1033 ours, alors que l’objectif avait été fixé à 650.

Résultat : Les plantigrades commencent à s’approcher des villages pour y trouver de la nourriture. Ils menacent aussi les troupeaux des Samis, les éleveurs de rennes, qui ne décolèrent pas de voir leurs jeunes faons attaqués chaque printemps par des prédateurs affamés. "Si vous avez une trop forte densité d’ours avec un certain nombre d’individus qui ont un goût pour le renne, la moitié d’un troupeau peut disparaître", dénonce Jenny Wik Karlsson, avocate à l’Association nationale des Sami de Suède.

La chasse à l’ours, qui a commencé le 21 août et durera jusqu’au 15 octobre, a déjà failli coûter la vie à un jeune chasseur attaqué par une femelle blessée, et qui s’en est sorti avec quelques traces de crocs dans le dos ! Alors que généralement 300 ours sont tués chaque automne, cette année ce sont 501 individus qui seront prélevés.

Mais cela n’inquiète pas Mikael Schneider, spécialiste des ours au sein de l’agence suédoise de l’environnement : "La population d’ours est à son plus haut niveau aujourd’hui. Il faut se souvenir qu’en 1930 il restait seulement 130 ours en Suède, l’espèce avait presque complètement disparu à cause des conflits avec les fermiers, aussi parce que les gens avaient peur. Mais voulait-on vraiment l’extinction des ours ? La réponse a été non, et l’ours a été protégé."