Trois roquettes s'abattent à Bagdad sur des positions américaines

Trois roquettes se sont abattues à Bagdad sur et à proximité de positions américaines : deux sur une base aérienne abritant des soldats américains, et une à proximité de l’ambassade des États-Unis. Aucun blessé n’est à déplorer. Des tirs qui interviennent dans un contexte particulier dans la région, depuis la mort hier à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani dans un raid commandé par les Américains.

Deux roquettes de type Katioucha sont tombées samedi sur une base aérienne abritant des forces américaines stationnées à 80 kilomètres au nord de Bagdad, en Irak, a-t-on appris de deux sources au sein des services de sécurité.

Une roquette du même modèle est par ailleurs tombée samedi près de l’ambassade américaine à Bagdad, au cœur de la "zone verte", un secteur sous haute sécurité où se trouvent les principales institutions dans la capitale irakienne, a-t-on appris auprès de deux sources policières. Celle-ci n’a fait aucun blessé, ajoute-t-on de mêmes sources.

Un contexte tendu

Depuis la mort du général Soleimani, l’Iran, par l’intermédiaire de son leader politique et spirituel l’ayatollah Ali Khamenei, s’est engagé à "venger" sa mort.

De leur côté, les Etats-Unis ont envoyé 3000 soldats supplémentaires en Irak et appelé leurs ressortissants à quitter le pays. Le président américain Donald Trump a affirmé ne pas chercher de "changement de régime". Affirmant avoir agi pour "arrêter" une guerre, pas pour en commencer une, il a affirmé que Qassem Soleimani préparait des attaques "imminentes" contre des diplomates et des militaires américains.

Ce jeudi, l’ambassade américaine à Bagdad était prise d’assaut par des manifestants pro-iraniens.

Faut-il voir un lien entre les trois roquettes tirées sur les installations américaines et la mort du général Qassem Soleimani ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer. Ce qui est certain par contre c’est que le contexte dans la région est plus que tendu.