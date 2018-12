Trois morts et douze blessés dans le centre de Strasbourg, l'assaillant toujours recherché

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner annonce trois morts et douze blessés dont six en urgence absolue.

La France a été frappée deux fois cette année au cours d'attaques qui ont fait cinq morts. Le dernier a succombé à une attaque au couteau menée par Khamzat Azimov, assaillant de 20 ans abattu par la police, dans le quartier touristique de l'Opéra, à Paris, le 12 mai 2018. La précédente attaque s'était produite le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes (Aude): dans son périple meurtrier, Radouane Lakdim, un délinquant radicalisé de 25 ans, avait volé une voiture à Carcassonne dont il avait abattu le passager et blessé le conducteur par balles. Il avait ensuite tiré sur des policiers devant leur caserne avant d'entrer dans un supermarché à Trèbes où il avait tué un boucher, un client ainsi que le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame qui s'était offert comme otage à la place d'une femme.

ontrairement à plusieurs idées reçues sur la " fiche S ", cette dernière est d’abord un outil d’alerte pour les forces de l’ordre et non un motif d’enfermement.

Emmanuel Foulon, porte-parole au Parlement européen est enfermé dans un restaurant à côté de la Place Kléber. Il nous dit ceci par téléphone depuis ce restaurant où il est barricadé:

"On a entendu des coups de feu. Ils venaient de derrière nous, de la place Kléber. On a eu une confirmation de la sécurité du Parlement Européen qui confirme des tirs et plusieurs personnes au sol et invite le personnel du Parlement Européen à rester confiné. Cet ordre nous a été confirmé par la gendarmerie qui est passée devant notre restaurant, mitraillette à la main. Le tireur serait en cavale, ils ratissent le quartier."

"Tout le quartier est bloqué, les restaurants et magasins doivent baisser le rideau."

Le Parlement européen est en session plénière cette semaine à Strasbourg.