Trois travailleurs étrangers de la multinationale Sodexo enlevés et tués à Kaboul

Trois ressortissants étrangers ont été enlevés et tués à Kaboul jeudi matin et leurs corps retrouvés dans les faubourgs de la capitale afghane, a annoncé le porte-parole de la police à l'AFP. "A ce stade nous pensons qu'il s'agit d'un acte de terrorisme", a ajouté Hashmat Stanikzai.

Les victimes étaient de nationalité macédonienne, malaisienne et indienne, a indiqué un porte-parole du ministère de l'Intérieur Nasrat Rahimi. Elles travaillaient pour la multinationale française de services Sodexo, à Kaboul. Un porte-parole de la police avait déclaré à l'agence de presse allemande DPA qu'une des victimes était indonésienne mais M. Rahimi a démenti l'information.

Les trois hommes ont été kidnappés dans le quartier est de Kaboul, près du siège de l'entreprise, vers 8h (heure locale) et leurs corps ont été retrouvés deux ou trois heures plus tard à Musayi, district de la capitale afghane. Cette zone est réputée dangereuse et instable avec une présence talibane importante.

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque.

Sodexo, dont le siège se trouve en France, n'était pas disponible pour un commentaire dans l'immédiat, précise DPA.