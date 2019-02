Très ému, Alain Juppé quitte la mairie de Bordeaux: "L'envie me quitte"

C'est l'une des figures historiques de la politique française qui quitte aujourd'hui ses fonctions. Alain Juppé, maire de Bordeaux depuis 1995, quitte le navire, lassé par "l'esprit public devenu délétère". "L'envie me quitte tant le contexte change", a expliqué l'ancien premier ministre français, des sanglots dans la voix.

A 73 ans, Alain Juppé a accepté hier de rejoindre le Conseil constitutionnel, "l'assemblée des Sages". Une décision qui est "pour moi un crève-coeur". Les sanglots dans la voix, et longuement applaudi, Alain Juppé a assuré qu'il "n'avait pas pris sa décision de gaité de coeur". "Avec Bordeaux et avec son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné et qui m'a tant donné en retour."

Alain Juppé succèdera à Lionel Jospin au Conseil constitutionnel, il prendra ses fonctions début mars et démissionnera alors de tous ses mandats.

"Aucune fonction n'inspire plus le respect"

Le maire de Bordeaux, qui voit sa ville défigurée chaque samedi par les débordements lors des manifestations des "gilets jaunes", a dénoncé "la montée de la violence sous toutes ses formes, verbales et physiques, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés +tous pourris+, la stigmatisation des élites dont tout pays a pourtant besoin (...) dans ce climat général infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux".

"L'esprit public, la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter (...) Aujourd'hui, aucune fonction n'inspire plus le respect à nos concitoyens, il faut agresser, il faut insulter, systématiquement", a dénoncé Alain Juppé, qui a pour autant nié avoir pris sa décision en raison du mouvement des "gilets jaunes", dont sa ville est un des bastions. "Il n'y a aucun lien de cause à effet entre ces manifestations et ma décision, naturellement. Ce que j'ai voulu évoquer, c'est plus un climat général, c'est cette dégradation de l'esprit public", a insisté celui qui s'est revendiqué à plusieurs reprises de "l'ancien monde".

Besoin de renouvellement

Alain Juppé, qui explique avoir dû "se décider en 24 heures" après la proposition du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, a donné deux raisons pour l'avoir acceptée : la volonté de ne pas faire le mandat de trop et le besoin de renouvellement. "Le temps est venu de nouveaux visages et de nouvelles équipes", a-t-il lancé. Aujourd'hui, il refuse de désigner un dauphin et précise qu'il va réunir cette semaine les élus de sa majorité et "c'est collectivement que nous choisirons celui ou celle qui se présentera ensuite aux suffrages" des conseils municipaux et métropolitains.