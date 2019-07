Tremblement de terre en Californie: une faille visible depuis l'espace

Les deux tremblements de terre qui ont secoué la Californie jeudi et vendredi dernier sont considérés comme des séismes majeurs. Dans la zone de l'épicentre, situé dans la petite ville désertique de Ridgecrest, ces tremblements de terre ont d'ailleurs laissé des traces très visibles... même depuis l'espace. Dans une vidéo diffusée par les chaînes américaines, on découvre ainsi les images satellites avant et après la secousse de vendredi (ci-dessous), d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter, le plus fort depuis vingt ans à frapper la zone. Dans cette région désertique, on aperçoit ainsi nettement une craquelure se former sur le sol (15 secondes après le début de la vidéo).

Californie: la faille vue depuis l'espace - 09/07/2019

Dans une autre vidéo diffusée par la chaîne de télévision CNN, on découvre d'autres images de la région de Ridgecrest et de cette très longue faille lézardant entre les buissons. Faille dans le désert - 09/07/2019

La probabilité qu'un nouveau séisme de magnitude 7 ou supérieure se produise est "basse", à 3%, a précisé l'institut américain de géophysique USGS sur Twitter. Mais ces deux tremblements de terre successifs ont ravivé le spectre du "Big One", ce méga-séisme potentiellement dévastateur tant redouté dans l'Ouest américain. Une sismologue de l'Institut californien de Technologie (Caltech), Lucy Jones, a toutefois précisé que les deux séismes s'étaient produits sur une "même faille", distincte de celle de San Andreas qui est susceptible de provoquer ce redouté "Big One". Avec ses 7,1 de magnitude, le séisme de vendredi est 11 fois plus puissant que celui de jeudi, qui était de 6,4. Et les habitants de la région ont subi depuis jeudi matin une vingtaine de séismes de magnitude 4 et au moins 1.200 répliques d'intensités variées. Le séisme de vendredi est le plus important en Californie depuis celui, également de 7,1, qui avait touché en 1999 la base de Marines de Twentynine Palms, à 250 km à l'est de Los Angeles.

L'Ouest américain: une zone particulièrement concernée par le risque sismique. - © USGS Le système de failles de San Andreas (Californie). - © Wikipedia Sur cette carte, réalisée par l'Institut géologique américain, on découvre combien l'activité sismologique est importante dans l'Ouest américain. Le système de failles qui inquiète le plus est celui de San Andres, qui longe la côte californienne entre San Francisco et Los Angeles notamment. En 1906, un séisme à hauteur de San Francisco entraîna la mort de 3.000 personnes.