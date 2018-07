"Treize? Formidable!": en Thaïlande, les premiers mots des sauveteurs aux enfants

Émaciés, affamés, les enfants clignent les yeux dans le faisceau d'une torche, aveuglés après des journées entières dans les tréfonds obscurs d'une grotte inondée de Thaïlande. La vidéo de leur découverte par les sauveteurs a été vue des millions de fois.

Dans cette vidéo devenue virale bien au-delà des frontières de la Thaïlande, les douze garçons et leur jeune entraîneur de football de 25 ans échangent brièvement avec le plongeur britannique enfin parvenu jusqu'à eux lundi soir.

L'échange commence par un concert touchant de "merci" en anglais des enfants, âgés de 11 à 16 ans, à l'apparition des secouristes qui émergent des eaux troubles de la grotte de Tham Luang, dans le nord de la Thaïlande.

"Combien vous êtes?", articule le secouriste britannique d'une voix forte, sa torche balayant l'escarpement boueux où le groupe a trouvé refuge, loin dans les méandres du réseau souterrain. "Treize", répond en anglais l'un des petits Thaïlandais. "Treize?...Formidable!", lance le plongeur. La lampe éclaire les garçons un à un, comme si le plongeur les comptait.

Certains des "Sangliers sauvages", comme s'appelle leur équipe de football, ont tiré leur maillot rouge sur les genoux pour tenter de se protéger du froid. Ils ont l'air hagards, mais ceux qui s'expriment semblent lucides, malgré les longues journées sans nourriture.

La vidéo publiée dans la nuit de lundi à mardi sur la page Facebook officielle de la marine thaïlandaise a déjà été vue 14 millions de fois.

Vous êtes très forts

La conversation se poursuit par des murmures en thaï ponctués par les paroles du plongeur qui se veulent rassurantes. L'un des garçons demandent dans un anglais hésitant s'ils vont "sortir".

"Non, non, pas aujourd'hui. (...) On est deux, il faut plonger (...) On arrive, c'est bon. Il y a plein de gens qui arrivent, plein, plein de gens, on est les premiers". Le plongeur lève les mains pour signifier au groupe qu'il est sous terre depuis dix jours, ajoutant: "vous être très forts".

Puis, il donne une lampe au groupe. La caméra tremble et le son disparaît, mais la vidéo se stabilise. "Je suis très heureux", dit alors l'un des adolescents. "On est heureux aussi", répond le secouriste. "Merci beaucoup", répondent les enfants.

Les plongeurs britanniques Robert Harper, Richard Stanton et John Volanthen sont parvenus jusqu'aux enfants avant les spécialistes de la marine thaïlandaise.

On ignore pour l'heure lequel d'entre eux parle dans la vidéo. Depuis une semaine, l’équipe de plongeurs s'est soigneusement tenue à l'écart de la presse.

En attendant, sur la toile thaïlandaise, c'est l'explosion de joie. "Je suis quasiment en pleurs, vous êtes si courageux et si endurants", disent les commentaires des internautes thaïlandais sur la page Facebook de la marine.

Mais la liesse est tempérée par la difficulté des opérations d'extraction qui s'annoncent et les possibles traumatismes psychologiques découlant des longues journées passées dans les entrailles de la grotte.