Treize dauphins retrouvés morts à l'île Maurice suite au naufrage du MV Wakashio

Ce sont nos confrères de la BBC qui l'annoncent, au moins 13 dauphins ont été retrouvés morts à l'île Maurice, plus d'un mois après le naufrage du navire japonais MV Wakashio.

Selon les premiers éléments de l'enquête, si la cause du décès est certainement liée au récent naufrage, elle ne peut être directement imputée au déversement de pétrole. La décision de faire couler les restes du navire pourrait également avoir entraîné les décès.

Les autopsies en cours permettront d'établir avec plus de certitude les causes des décès, les premiers signalés depuis le naufrage. Jusqu'à présent, seuls de de nombreux poissons et crabes ont été retrouvés morts.

Cas rare

Il est en effet très rare de trouver autant de dauphins morts en même temps. Une hécatombe prévisible selon les résidents qui avaient tenté d'empêcher d'envoyer par le fond les restes du navire tant l'endroit était réputé pour abriter des dauphins.

Outre les 13 décès, d'autres animaux faibles ou mourants ont été trouvés ont précisé les autorités.