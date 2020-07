Traverser l'Europe à vélo : un réseau de 17 pistes cyclables européennes à découvrir cet été

Vous êtes plus de trois millions de Belges à enfourcher plus régulièrement vos deux roues depuis le confinement. Pourquoi ne pas garder cette bonne habitude cet été en vous lançant sur l’une des pistes cyclables européennes du réseau Eurovélo ?

Le réseau Eurovélo compte 17 pistes cyclables qui traversent l’Europe de part en part sur plus de 90.000 kilomètres. Cinq de ces véloroutes passent par la Belgique. Vous pouvez, par exemple, rejoindre la Bretagne avec l’Eurovélo 4 , la Véloroute de l’Europe centrale, ou pédaler jusqu’en Espagne via l’Eurovélo 3 , la véloroute des Pèlerins.

On se sent proche de la nature

Natacha s’est, elle, lancée à la découverte de l’Eurovélo 6 l’été dernier. Cette piste suit les courbes sinueuses du Danube à partir de l’Allemagne jusqu’en Roumanie. Un voyage au fil de l’eau propice aux rencontres : " On se sent vraiment proche de la nature. On a le temps d’observer. On avance à un rythme qui est particulier. Cela permet de rencontrer les habitants. Lorsqu’on traversait les villages, ils étaient un peu surpris de voir deux touristes belges. Très rapidement, on commençait à discuter", se rappelle Natacha.