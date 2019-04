Traversées de la Manche : des drones pour repérer les migrants

Depuis le début de l’année, les chiffres des traversées et tentatives de traversées de la Manche par des migrants sont en baisse. La préfecture du Pas-du-Calais s’en est félicitée. Les statistiques de l’année 2018 montraient un nombre inquiétant de migrants tentant d’atteindre la Grande-Bretagne à bord de petits bateaux.

« Depuis le début de l’année et la mise en œuvre du plan, le nombre de traversées de migrants parvenus à se rendre en Grande-Bretagne en bateau a nettement baissé. Il y en a eu 39 d’octobre a décembre 2018 » contre « 23 sur les trois premiers mois 2019 », a indiqué le préfet du Pas-de-Calais Fabien Sudry, devant la presse à Tardinghen, entre Calais et Boulogne-sur-Mer.

Cela représente 286 personnes sur les trois derniers mois 2018 contre 200 environ sur les trois premiers mois de 2019.

« Il y en a toujours malheureusement mais on note un ralentissement très net », a-t-il insisté. « Les autorités françaises ont procédé à 22 interceptions de groupes qui ont été empêchés de traverser sur le dernier trimestre 2018, contre 15 sur le premier trimestre 2019. » Il y a une intensité du travail des forces de l’ordre avec des découvertes de matériel de plus en plus fréquentes », a poursuivi Fabien Sudry.