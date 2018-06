Transports: la Norvège veut électrifier tous ses vols intérieurs d'ici 2040

La Norvège vient d’accomplir son premier vol intérieur 100% électrique avec une technologie proche de celle des voitures. Le pays scandinave a l’ambition d’électrifier l’ensemble de son transport aérien intérieur dans les vingt prochaines années.

Il ne s’agissait que d’un vol aux ambitions limitées. Fabriqué en Slovénie par le constructeur Pipistrel, le petit avion qui a décollé puis atterri dix minutes plus tard à l’aéroport d’Oslo fonctionne avec une batterie et un moteur électriques. Il n’a qu’une bonne heure d’autonomie et ne compte que deux sièges : un pour le pilote, occupé à cette occasion par le patron de la société publique des aéroports norvégiens, et un autre pour le passager, en l’occurrence le ministre des Transports norvégien.

Marius Holm est le directeur de Zero, une fondation pour le climat. Selon lui "dans une dizaine d’années seulement, nous pourrons avoir des vols commerciaux 100% électriques sur des lignes intérieures norvégiennes. On pourra ainsi faire de grosses réductions d’émission de gaz à effet de serre. Les avions électriques seront de loin les plus rentables économiquement, car ça ne coûtera vraiment pas cher de les faire voler une fois qu’ils seront construits".

La Norvège entend devenir le leader mondial du transport aérien électrique, comme elle l’est déjà sur les voitures électriques. Elle prévoit une électrification de tous les vols intérieurs du pays d’ici 2040. La réduction des émissions de gaz à effet de serre serait alors d’autant plus importante que l’électricité produite en Norvège est 100% renouvelable.