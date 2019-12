Transformer les pneus en carburant, une idée portée par un entrepreneur ghanéen

Le jeune homme a installé les locaux de son entreprise à Prampram, dans la banlieue de Tema. Une énorme citerne, qui peut contenir jusqu’à 300 pneus est utilisée pour la transformation en carburant. "Les pneus que nous récupérons ne sont pas brûlés, ils sont mis dans les citernes et chauffés jusqu’à 400 degrés pendant 7 heures ce qui permet de les décomposer et de récupérer le carburant, poursuit-il. Un procédé qui ne dégage pas de fumée et limite l’impact environnemental."

La petite entreprise de Seth Quansah emploie aujourd’hui directement 8 personnes. - © Dylan GAMBA

"Depuis quatre ans, nous avons recyclé plus de 1,5 million de tonnes de pneus", s’enorgueillit Seth Quansah. La pyrolyse permet aussi de récupérer du noir de carbone, utilisé notamment dans l’agriculture et pour la construction de route, et de l’acier. "Nous vendons le noir de carbone à des entreprises locales", poursuit le jeune homme, qui vient d’en vendre plus de 40 tonnes. "Mais nous en avons encore plus de 30 tonnes disponibles", estime-t-il.

La petite entreprise emploie aujourd’hui directement 8 personnes, et plus d’une centaine sont impliquées, notamment pour aller collecter les pneus. Alchemy Alternative Energy, qui a bénéficié initialement d’un soutien d’un investisseur aux Etats-Unis, a reçu plusieurs pris, notamment du programme des Nations Unies pour le développement et du Ghana Climate Innovation Center de la Banque mondiale.

"Mais nous ne sommes pas soutenus par les autorités", déplore-t-il, estimant que l’agence de protection de l’environnement (EPA), cherche "davantage à nous taxer qu’à nous aider". Mais le jeune entrepreneur veut croire que "des solutions alternatives finiront par s’imposer".

"Dans les années à venir, je veux recycler jusqu’à 200 tonnes de déchets plastiques chaque jour, et aujourd’hui, nous n’en sommes qu’à 7 tonnes, donc nous avons encore des marges de progression", estime-t-il.