Trafic de cocaïne international démantelé : 16 arrestations et 54 perquisitions en Belgique

Une organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne entre l’Amérique latine et la Belgique a été démantelée sous la direction d’un juge d’instruction de l’arrondissement du Limbourg, a annoncé jeudi le parquet fédéral. Vingt-neuf personnes ont été interpellées à la suite de 54 perquisitions menées ces lundi et jeudi en Belgique. Treize autres interpellations ont eu lieu aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. Seize personnes ont été placées sous mandat d’arrêt et inculpées d’importation de stupéfiants, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle entre autres.