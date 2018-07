Tout début de réponse européenne à la question migratoire

La Commission européenne fait des propositions pour mieux gérer les flux migratoires en Méditerranée. Elle a développé les concepts de "centres contrôlés" et de "plateformes régionales de débarquement" qui avaient fait l’objet d’un accord entre les dirigeants des 28 lors du sommet européen de juin dernier. L’objectif est d’accélérer le traitement des dossiers des migrants secourus en mer, mais aussi d’inciter les Etats membres à partager leur prise en charge comme l’exige l’Italie.

En réalité, l’exécutif européen a imaginé un système intégré de prise en charge des migrants sauvés en mer. Et pour inciter les Etats membres à participer à cet effort collectif de solidarité, la Commission met des moyens humains et financiers à disposition.

Les débarquements

D’abord, lors des opérations de débarquement. Les pays volontaires pour ouvrir leurs ports aux navires de sauvetage seraient appuyés par du personnel européen. La Commission créerait des "équipes de débarquement" qui comprendraient des dizaines de garde-frontières, d’interprètes, d’experts en procédure d’asile et d’agents spécialisés dans les procédures de renvois des migrants en situation irrégulière. En 72 heures, les migrants secourus en mer seraient enregistrés et un premier traitement des demandes d’asile serait opéré.

Les centres contrôlés

La suite de la procédure se déroulerait dans les centres contrôlés qui seraient créés pour distinguer les demandeurs d’asile, qui pourraient rester dans l’Union, des migrants économiques qui, eux, seraient expulsés. Le traitement des dossiers seraient rapides. Ils dureraient entre quatre et huit semaines maximum.

Ces centres seraient installés dans des Etats membres volontaires. Les coûts d’infrastructures et de fonctionnement de ces centres seraient totalement pris en charge par l’Union européenne.

Enfin, la Commission propose également d’aider financièrement également les Etats membres qui accepteraient d’accueillir les demandeurs d’asile sortis de ces centres contrôlés. Ce soutien serait de 6000 euros par personne.

Pour tester la faisabilité de ce concept, une phase pilote pourrait être lancée rapidement.

Beaucoup d’interrogations

Reste que les inconnues sont nombreuses. Où seront implantés ces centres contrôlés? Jusqu’ici, aucun Etat-membre ne s’est porté volontaire pour en accueillir sur son territoire. Ces centres seront-ils fermés ou ouverts? Ce sera aux Etats-membres de décider, explique une source au sein de la Commission. Que fera-t-on des migrants qui ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié? Aujourd’hui, seule une petite partie des personnes qui reçoivent un ordre d’expulsion quittent réellement l’Union européenne.

Bref, le travail de réflexion ne fait que commencer. Les propositions par la Commission seront débattues dès demain au niveau des diplomates européens.

Les plateformes de débarquement

Beaucoup de questions restent également sans réponse concernant "les plateformes régionales de débarquement". Ce concept a également fait son apparition lors du sommet européen de juin. L’objectif recherché est à peu près le même qu’avec les centres contrôlés : débarquer en toute sécurité les migrants sauvés en mer et faire la distinction entre demandeurs d’asile et migrants économiques. Mais ces plateformes seraient établies dans des pays tiers. Ici aussi, l’exécutif européen propose des incitants financiers. Mais jusqu’ici, des pays comme la Tunisie ou le Maroc s’opposent à ces projets.

Encore des questions

Et ici aussi, il existe beaucoup de zones d’ombre et des impératifs. Ce dispositif doit impérativement respecter le droit international, et en particulier le principe de non-refoulement. Il ne doit pas non plus provoquer "un appel d’air". Voilà pourquoi, les Européens ne veulent pas que ces plateformes voient le jour trop près des côtes où sont actifs les trafiquants. Ils lancent aussi un avertissement : tous les migrants qui peuvent bénéficier théoriquement d’un statut de réfugié ne seront pas transférer au sein de l’Union.

Des discussions sur ces plateformes de débarquement auront lieu à la fin de ce mois de juillet avec, autour de la table, la Commission européenne, une série d’Etats-membres, le Haut-Commissariat aux réfugiés et l’Organisation Internationale pour les migrations, ces deux agences des Nations Unies prendraient une part active dans la prise en charge des migrants.

Quelle réponse à long terme ?

La Commission européenne le reconnaît : avec ses propositions, elle lance le début d’une réflexion pour répondre, à court et moyen terme, à la question migratoire. Mais elle rappelle que pour le long terme, il faut que les Etats-membres s’accordent sur la réforme de la politique commune d’asile. Un chantier déterminant pour l’avenir de l’Union européenne mais qui est à l’arrêt depuis plus de deux ans, faute de consensus entre les Etats-membres.