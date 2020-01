Tout ce qu’il faut savoir sur la riposte iranienne contre les États-Unis

- Conséquence directe de ces attaques, plusieurs compagnies aériennes, parmi lesquelles Air Canada, Malaysia Airlines et Singapore Airlines, ont adapté leurs routes au Moyen-Orient et d’autres compagnies ont pris des mesures supplémentaires pour éviter les ciels irakien et iranien.

- Moins de quelques heures après les funérailles du général iranien Ghassem Soleimani, l’Iran a riposté, dans la nuit de mardi à mercredi, en tirant 22 missiles contre deux bases utilisées par l’armée américaine en Irak. Dans une opération appelée "opération Martyr Soleimani", les bases de Aïn al-Assad, à 180 km à l’ouest de Bagdad, et Erbil, dans le Kurdistan irakien, ont été touchées . Les tirs ont été revendiqués par les Gardiens de la Révolution iraniens et ont été confirmés par le Pentagone.

- "On verra bien ce qu’il en est mais il est clair que les pertes humaines entraînent un bagage émotionnel important". Il précise également que "jusque-là (avant l’assassinat du général Soleimani) Donald Trump avait fait preuve d’une certaine retenue face à ces provocations iraniennes. Donc son jeu était assez illisible. Et c’est pour ça qu’on a du mal maintenant à établir les réactions américaines suite à cette réaction iranienne. Maintenant les Américains savaient qu’il allait y avoir une réaction iranienne".

- Le nombre de victimes liées à ces attaques pourrait être un élément clé. Les réactions du président américain sont "parfois imprévisibles", comme l’explique Vincent Eiffling, chercheur au Centre d’étude des crises et des conflits internationaux de l’UCLouvain et au Grip.

- L’union européenne s’est exprimée par la voix de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Ils déplorent "le nouvel exemple d’escalade". Les leaders européens maintiennent par ailleurs leur volonté de "sauver l’accord sur le nucléaire iranien". "L’Union européenne, à sa manière, a beaucoup à offrir : elle a établi des relations éprouvées avec beaucoup d’acteurs de la région et au-delà pour désamorcer l’escalade", a commenté Josep Borell.

- Côté belge, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Philippe Goffin appelle à "apaiser les tensions" et a déclaré : "Nous regrettons vivement l’escalade entre l’Iran et les Etats-Unis. Plus que jamais, nous rappelons l’urgence du dialogue et l’importance de ne pas renchérir. Personne n’a à gagner d’un conflit majeur entre ces deux pays".