Tournée européenne du président américain : "Pour Joe Biden, l'Europe est secondaire mais reste importante pour faire face à la Russie et à la Chine"

C’est son premier déplacement à l’étranger, depuis son arrivée à la présidence américaine. Joe Biden, jusqu’ici absorbé par la politique intérieure, entame ce mercredi une tournée en Europe pour participer à plusieurs sommets internationaux. D’abord en Grande-Bretagne pour le G-7 (11-13 juin). Ensuite, à Bruxelles pour l’OTAN (14 juin et l’Union européenne (15 juin). En quelques jours, il aura l’occasion de rencontrer la majorité des dirigeants européens. Un séjour qui se terminera par un sommet avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à Genève le 16 juin. "Mon voyage en Europe est l’occasion pour l’Amérique de mobiliser les démocraties du monde entier", a écrit Joe Biden, se positionnant d’emblée comme un acteur central de ce qu’il présente comme un bras de fer idéologique face aux ‘autocraties’, Russie et Chine en tête, avec aussi les "forces nationalistes illibérales qui gagnent du terrain dans de nombreuses sociétés occidentales". Comme annoncé, Joe Biden veut restaurer le leadership américain dans le monde en rétablissant les liens transatlantiques, soumis à rude épreuve sous la présidence Trump. Pour autant, que peut-on attendre des relations transatlantiques notamment face à la Russie et la Chine ? L’Europe est-elle si vitale pour les Etats-Unis dans cette lutte entre Grandes Puissances ? La politique européenne est-elle une priorité pour Joe Biden ? "Soyons clairs, l’Europe est devenue un théâtre secondaire pour les Etats-Unis", résume Tanguy Struye, professeur en relations internationales à l’UCLouvain, "l’Asie pacifique est une priorité depuis l’ère Obama. Mais l’Europe reste importante pour faire face à la Russie et à la Chine, d’où la volonté de l’administration Biden de recentrer l’OTAN au sein des relations transatlantiques".

Qu’attend Joe Biden des Européens, face à la Chine ? Européens et Américains ont de nombreux sujets de discorde avec la Chine : la loi de sécurité nationale imposée à Hong-Kong, le sort des Ouïghours dans le Xinjiang, les règles de l’OMC, les tensions en mer de Chine du sud, la montée de la puissance militaire… Mais de manière pragmatique, Joe Biden attend de l’Europe qu’elle se rallie aux Etats-Unis face à la Chine, dans plusieurs domaines, à commencer par les nouvelles technologies. Le président américain n’a pas manqué d’exhorter les démocraties à mettre à niveau leurs "infrastructures numériques et sanitaires" en partie pour assurer "une alternative de haut niveau à la Chine" à l’avenir. ►►► À lire aussi : Entre Chine et Etats-Unis, un nouveau combat de titans s’annonce "Dans ce domaine, Américains et Européens ont des défis communs", observe Tanguy Struye. "Que ce soit dans l’intelligence artificielle ou la 5G… Mais cela concerne aussi les semi-conducteurs, les Terres rares et les renouvelables. Tout cela va déterminer les prochaines industries, les emplois, les datas… Si on veut avoir un bloc transatlantique fort, face à la Chine, il faudra avoir des politiques communes. Pour l’instant, on n’y est pas. Les chinois sont plus forts que nous car ils contrôlent toute la chaîne : des matières premières aux technologies de la 5G ou de l’IA". Sur le plan commercial, Joe Biden fera certainement pression sur les Européens pour qu’ils renoncent de manière plus claire à l’accord conclu avec la Chine en décembre dernier sur la protection réciproque de leurs investissements. Un texte visant à garantir les conditions d’activité des entrepreneurs lorsqu’ils investissent dans l’UE et en Chine, en discussion au Parlement européen. Nombre d’eurodéputés voient d’un mauvais œil ce rapprochement avec Pékin. "Les Européens sont divisés", nuance Tanguy Struye. "La position de l’Allemagne vis-à-vis de la Chine et de la Russie, par exemple, repose sur des intérêts économiques, tandis que les Américains ont une perception géostratégique de leur position, avec une volonté de domination dans le monde".

Quelle mission pour l’OTAN ? Alors que l’ancien président Donald Trump avait menacé de sortir de l’Otan, le qualifiant d'"obsolète", Joe Biden veut rassurer les alliés sur le rôle central de l’OTAN dans les relations transatlantiques. Le président américain tient au processus stratégique "de mise à jour de l’alliance transatlantique ". "L’OTAN se cherche une nouvelle mission", explique Tanguy Struye. "Dans les années 2000-2020, l’Alliance s’était trouvé une mission dans la lutte contre le terrorisme en intervenant notamment en Afghanistan. Aujourd’hui, elle mise sur la ‘défense collective’, la défense du territoire européen face aux menaces russes et potentiellement chinoises. On revient donc à une logique de Guerre froide qu’on n’a plus vu depuis une trentaine d’années". De fait, le rapprochement politique et militaire entre la Russie et la Chine inquiète le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. Selon lui, ce duo représente une "menace" pour le multilatéralisme. Il s’agit donc de redéfinir le rôle de l’OTAN dans le monde. "Comment l’OTAN doit-elle se positionner vis-à-vis de la Chine ?", analyse encore Tanguy Struye. "Les pays membres de l’Alliance sont divisés sur cette question. Du côté de la mer de Chine, d’autres pays comme l’Australie ou l’Inde, sont mieux placés géographiquement pour faire face à La Chine, au sein d’une autre alliance. En revanche, la question peut se poser pour éventuellement se protéger de la Chine en Méditerranée ou en Afrique". Reste à voir comment la Turquie se positionne vis-à-vis de la Chine et de la Russie, partenaires stratégiques et économiques. Joe Biden rencontrera le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge du sommet de l’Otan. Face à ces menaces, le président américain pourrait mettre la pression sur certains pays membres de l’OTAN qui s’éloignent des objectifs d’investir 2% de leur PIB dans la défense. "La Belgique est un mauvais élève avec 1.24% de son PIB", note Tanguy Struye, "C’est peu soutenable à long terme, quand d’autres pays atteignent les 1.7%". Les questions des droits humains et de la démocratie sont perdues d’avances avec Vladimir Poutine. Dans ce contexte, les discussions entre Joe Biden et Vladimir Poutine, le 16 juin, s’annoncent difficiles : l’Ukraine, le Bélarus (deux ex-républiques soviétiques), le sort de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny, les cyberattaques… Sont autant de sujets qui fâchent. Concernant l’Ukraine, la tension entre Russie et Occidentaux n’a jamais été aussi forte ces derniers mois, après que les Russes ont déployé 100.000 soldats derrière la frontière ukrainienne, en soutien aux séparatistes pro-russes dans le Donbass, ainsi que sur la péninsule annexée de Crimée… Faisant craindre une intervention de l’OTAN. Joe Biden a déjà déclaré à son homologue ukrainien Volodimir Zelenski qu’il défendrait la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. La Maison Blanche alterne messages conciliants et mises en garde vis-à-vis de Moscou. La raison principale de ce sommet ? "Pouvoir regarder le président Poutine dans les yeux et lui dire : voici les attentes américaines", a prévenu Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale. L’objectif avancé est de rendre les relations entre les deux pays plus "stables et prévisibles". "A mon avis, les questions des droits humains et de la démocratie sont perdues d’avances avec Vladimir Poutine. Elles seront remplacées par la recherche de solutions et la définition de lignes rouges à ne pas dépasser", avance encore Tanguy Struye. "Concernant l’Ukraine, il y a des solutions diplomatiques qui peuvent être mises en œuvre, comme créer un État fédéral avec des régions quasi-autonomes, tout en donnant une influence russe dans l’est du pays. Les Russes sont pragmatiques, mais il s’agit d’établir une relation de confiance". L’avenir nous le dira peut-être. A ce stade, une conférence de presse commune des deux chefs d’État n’est pas à l’ordre du jour.