Touristes bloqués à Zermatt en Suisse: les trains circulent à nouveau

Les trains reliant la célèbre station alpine suisse de Zermatt, où des milliers de touristes étaient bloqués depuis près deux jours en raison des intempéries, circulent à nouveau, ont annoncé mercredi les autorités.

"Après presque deux jours (durant lesquels) Zermatt a été coupée du reste du monde, la destination est aujourd'hui de nouveau accessible en train", s'est réjoui l'office du tourisme de Zermatt dans un communiqué.

La Matterhorn Gotthard Bahn - ligne ferroviaire reliant la station située dans le canton du Valais (sud-ouest) au petit village de Täsch, situé à 6 km - fonctionne depuis 17H15 (16H15 GMT). "Zermatt est ainsi accessible", indique l'office du tourisme, qui souligne que durant ces deux jours les quelque 13.000 vacanciers n'ont manqué de rien. "Il n'y a eu de danger à aucun moment".

Les autorités indiquent par ailleurs que les "travaux avancent à grands pas" en vue de l'ouverture de la route entre Täsch et Zermatt.

Un pont aérien, par hélicoptères, a par ailleurs été mis en place mardi pendant trois heures et mercredi durant toute la journée pour permettre aux touristes qui le souhaitaient de quitter la station pour la somme d'environ 200 francs suisses (171 euros) par personne, selon les autorités.

Quelque 600 d'entre eux ont ainsi fait le voyage mardi et plusieurs autres centaines mercredi, selon Air Zermatt, qui a indiqué à l'AFP que beaucoup d'autres vacanciers ont profité de ces hélicoptères pour se rendre à Zermatt.

L'ouverture de la ligne ferroviaire met fin à un long suspense, les autorités ayant d'abord annoncé que le premier train devait circuler en fin de matinée. Mais quelques instants plus tard, ce train était annulé après la découverte d'importantes quantités de neige dans une galerie ferroviaire.

Selon un photographe de l'AFP présent dans la région, les voies de chemin de fer entre Täsch et Viège, une bourgade située plus bas dans la vallée, ne sont elles pas encore dégagées, avec de nombreuses coulées de neige et de boue.

Toutefois, "des bus de remplacement fonctionnent", selon les autorités. Zermatt dispose au total de 13.400 lits touristiques, dont 7.200 dans les hôtels et 6.200 dans des appartements. La population de la commune s'élève elle à environ 5.500 habitants.

Ces derniers jours, des coulées de boues, des chutes de pierre et les risques d'avalanche ont provoqué la fermeture de plusieurs routes dans le canton du Valais.