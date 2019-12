Tourisme de Noël en Laponie : le Père Noël rapporte de l'argent mais inquiète à la fois

Grâce au boom économique, le chômage dans la capitale régionale Rovaniemi est au taux le plus bas depuis 30 ans. Mais pour les locaux, le "tourisme de masse" est une préoccupation croissante. Beaucoup se plaignent des perturbations et du désordre laissés par les milliers de visiteurs.

Les Samis, communauté indigène d’éleveurs de rennes de Laponie, accusent l’industrie du tourisme de répandre des stéréotypes sur les sorcières et les chamans, et d’essayer d’en tirer profit. D’autant que dans cette région éloignée connue pour ses vastes étendues sauvages, les déplacements entraînent une forte empreinte écologique. Selon les scientifiques, cette partie du monde se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

Parmi ses clients, de plus en plus de touristes soucieux de l’environnement, du bien-être animal et de l’aspect écologique de son exploitation.



"Si vous voulez vous différencier de vos concurrents, de plus en plus de gens pensent que c’est justement important."