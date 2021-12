Tour du monde des hommages à Desmond Tutu, d'Emmanuel Macron à Boy George

Les réactions se multipliaient en hommage à l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la Paix, après l'annonce de sa mort, dimanche à 90 ans.

France

Le "combat" de Desmond Tutu "pour la fin de l'apartheid et la réconciliation sud-africaine restera dans nos mémoires", a salué le président français Emmanuel Macron, après l'annonce du décès de l'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud.

Mgr Tutu "consacra sa vie aux droits de l'Homme et à l'égalité des peuples", rappelle le chef de l'Etat dans un tweet, joignant sa voix au concert international d'hommages à l'ancien archevêque anglican du Cap.

Afrique du Sud

Le président Cyril Ramaphosa a exprimé "sa profonde tristesse suite au décès" de ce "patriote sans égal". Sa mort "est un nouveau chapitre de deuil dans l'adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée".

"Un homme d'une intelligence extraordinaire, intègre et invincible contre les forces de l'apartheid, il était aussi tendre et vulnérable dans sa compassion pour ceux qui avaient souffert (...) sous l'apartheid, et pour les opprimés et les oppresseurs du monde entier", a rappelé M. Ramaphosa.

- La Fondation Mandela a qualifié sa perte d'"incommensurable": "Il était plus grand que nature (...) C'était un être humain extraordinaire. Un penseur. Un leader. Un berger".

Grande-Bretagne

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit sur Twitter "profondément attristé d'apprendre le décès de l'archevêque Desmond Tutu".

"Il a été une figure essentielle de la lutte contre l'apartheid et de la lutte pour la création d'une nouvelle Afrique du Sud. Nous nous souviendrons de lui pour son leadership spirituel et sa bonne humeur irrépressible", a-t-il ajouté.

Kenya

Le président Uhuru Kenyatta a estimé que "le décès de l'archevêque Desmond Tutu est un coup dur non seulement pour la République d'Afrique du Sud, où il laisse derrière lui une empreinte immense en tant que héros de la lutte contre l'apartheid, mais aussi pour tout le continent africain, où il est profondément respecté et célébré en tant qu'artisan de la paix. "

"L'archevêque Tutu a inspiré une génération de dirigeants africains qui ont adopté ses approches non violentes dans la lutte pour la libération", a-t-il dit.

Ouganda

Pour Bobi Wine, leader de l'opposition ougandaise "la nouvelle du décès de l'archevêque Desmond Tutu est très triste". "Un géant est tombé. Nous remercions Dieu pour sa vie - une vie bien remplie, véritablement vécue au service de l'humanité", a-t-il écrit sur Twitter.

Ailleurs dans le monde

Le chef spirituel des anglicans et archevêque de Canterbury, Justin Welby: "Dans les yeux de Desmond Tutu, nous avons vu l'amour de Jésus. Dans sa voix, nous avons entendu la compassion de Jésus. Dans son rire, nous avons entendu la joie de Jésus. C'était beau et courageux. Son plus grand amour est maintenant réalisé alors qu'il rencontre son Seigneur face à face."

Le Dalaï Lama a salué un "grand homme, qui a vécu une vie pleine de sens", "entièrement dévoué au service de ses frères et soeurs". "L'amitié et le lien spirituel entre nous étaient quelque chose que nous chérissions", a-t-il dit de son vieil ami.

Le groupe des "Sages", créé en 2007 par Nelson Mandela et qui rassemble des personnalités publiques travaillant aux grands problèmes mondiaux a rendu hommage à l'archevêque, une "inspiration" pour le monde dont "l'engagement pour la paix, l'amour et l'égalité" continuera "d'inspirer les générations futures".

"Les Sages ont perdu un ami cher, dont le rire contagieux et le sens de l'humour espiègle les ont tous ravis et charmés", a réagi dans un communiqué le groupe qui compte dans ses rangs Ban Ki Moon ou Jimmy Carter, et dont Desmond Tutu a été le premier président.

Boy George aussi

Le musicien britannique s'est dit "heureux" d'avoir eu la chance de rencontrer Desmond Tutu. "Il était en effet une belle âme qui m'a donné la foi dans le fait que certains humains ont une grande force d'amour. Un homme étonnant, une énergie puissante et l'un des meilleurs (enfants, ndlr) de Dieu ! R.I.P."