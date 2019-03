Tour du monde des actions organisées aujourd'hui pour la "Grève du climat"

Tour d'horizon des actions en cours et à prévoir.

Cette journée de sensibilisation est prévue "dans 1.769 endroits et 112 pays", comme l'a tweeté Greta Thunberg jeudi soir.

Un mobilisation d'ampleur qu'illustre cette carte mise à disposition par Greenpeace et qui reprend la liste de tous les événements prévus dans le monde.

C'est une journée de mobilisation mondiale qui se met en marche aujourd'hui dans plus d'une centaine de pays. Suite à l’appel international lancé par Greta Thunberg, jeune égérie suédoise de la lutte contre le réchauffement climatique, des milliers d'actions se dérouleront aujourd'hui pour sensibiliser les dirigeants planétaires à l'urgence de la situation.

L'Asie et l'Océanie ouvrent la marche

En Australie, la contestation a déjà débuté. Des milliers d’étudiants se sont rassemblés en Nouvelle-Zélande et quelque 150.000 personnes, en Australie. Des centaines d’élèves se sont symboliquement réunis à Cairns, cité balnéaire de l’Etat du Queensland bordant la Grande Barrière de Corail, elle-même mise à mal par le changement climatique.

On a égalemùent dénombré 20.000 manifestants à Sydney. Mais les gens se sont aussi réunis à Canberra, Brisbane, Melbourne et Perth.

En tout, dans le reste du pays, une cinquantaine d’écoles se joignent au mouvement avec une participation escomptée de 50 à 60.000 étudiants, selon Emma Demarchi (16 ans), organisatrice de la mobilisation à Melbourne.

En Nouvelle-Zélande voisine, les étudiants manifestaient à Wellington vendredi avec des pancartes clamant, par exemple, "Le temps est en train de fondre" ou "Agir maintenant ou nager".

L’initiative des jeunes n’a pas été du goût de certains enseignants et politiques néo-zélandais, mais a reçu le soutien de la Première ministre, Jacinda Ardern. " Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre voix ", a dit la travailliste de 38 ans à des étudiants cette semaine au Parlement.

Des milliers de jeunes ont également embrayé à Bangkok, Séoul et Hong Kong, avec comme mots d'ordre "Il n'y a pas de planète B", "Vous êtes en train de détruire notre avenir" ou encore "Si vous n'agissez pas comme des adultes, nous le ferons".

En Inde, de jeunes étudiants se sont également rassemblés à New Delhi. "Mes yeux souffrent de la pollution", a expliqué Shagun Kumari, 13 ans, à Delhi (environ 200 participants). "Je veux un air pur qui n'affecte pas mes poumons, et de l'eau propre qui ne me fasse pas tomber malade".

Greta Thunberg, qui a été proposée pour le prix Nobel de la paix 2019, a également relayé sur Twitter des images de manifestations au Japon, en Indonésie ou encore aux Philippines et au Vanuatu.