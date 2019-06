Toulouse touchée par un violent orage de grêles ce mercredi soir

Toulouse a vécu un orage très impressionnant ce mercredi soir, des rafales de vent de plus de 130km/h accompagnant les éclairs et les précipitations... de grêlons. Des images impressionnantes, que quelques Toulousains ont immortalisé sur les réseaux sociaux.

Les pompiers toulousains on reçu plus de 850 appels et effectués 163 interventions : ils étaient près de 200 à être mobilisés. Aucune victime ni incident sérieux n'a toutefois été signalé, "c'était plus impressionnant qu'autre chose", a souligné un porte-parole à l'AFP. La circulation des trains et métro a été fortement perturbée.