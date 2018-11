Totope, le village ghanéen qui disparaît sous les eaux

Dans les années 80, quelque 1,5 kilomètre séparait Totope de l’océan. Aujourd’hui, cette distance n’est plus que de 40 mètres. Le réchauffement climatique frappe de plein fouet cette localité où les habitants, des pêcheurs pauvres, n’ont pas les moyens de s’installer ailleurs. Le chef du village dénonce l’incurie des pouvoirs publics.

Combattre la montée des eaux avec les moyens du bord

A première vue, Totope ressemble à n’importe quel village côtier ghanéen. Des filets de pêche étendus sur la plage, des bateaux dans la baie, de forts embruns marins… Mais depuis plus de 30 ans, Totope, engoncé entre l’océan Atlantique et le lac Volta, est victime de la montée des eaux, conséquence directe du réchauffement climatique. Totope disparaît peu à peu. "Dans les années 80, le village était à 1,5 kilomètre de la mer. Aujourd’hui, nous ne sommes plus qu’à 40 mètres", soupire Theophilos Agbakla, le chef du village. "Avant, j’avais une maison de huit pièces. Maintenant, elle se trouve dans l’océan", poursuit-il, le regard las.

A quelques dizaines de mètres seulement de l’océan, certains bâtiments, dont une église, sont déjà abandonnés, envahis par le sable. Les 2875 habitants du village tentent de se prémunir comme ils le peuvent de la montée des eaux. Pour renforcer le sol, imbibé d’eau marine, ils ramènent des algues qu’ils recouvrent de sable. "Cela est temporaire mais nous n’avons pas d’autres choix", poursuit Theophilus, chef du village depuis 15 ans. Ce dernier, par ailleurs agriculteur, a aussi vu son activité compromise. " Le sol est gorgé d’eau marine, il est impossible de faire pousser quoi que ce soit ici ", poursuit-il.

"Pratiquement tous les habitants sont des pêcheurs pauvres qui n’ont pas les moyens de partir d’ici", poursuit-il. Alors à chaque fois que l’océan grignote quelques mètres, les habitants sont forcés d’abandonner leur domicile pour le reconstruire un peu plus loin et acheter une autre parcelle. Une marche sans fin. "Le futur est très sombre. Nous n’avons plus aucun espoir", évoque Théophilus Agbakla.