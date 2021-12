Tornades aux Etats-Unis: immeubles rasés ou éventrés, voitures retournées, arbres arrachés, des images apocalyptiques

Le centre et le sud des Etats-Unis ont été balayés, vendredi soir et samedi matin, par une série de tornades (on parle d'une trentaine) d'une violence inouïe. "Les pires" de l'histoire des Etats-Unis, selon le président américain.

L'une d'elle a parcouru plus de 320 km, alors qu'en moyenne celles-ci ne dépassent pas plus de 6 km de distance. C'est dans le Kentucky où un habitant l'a filmée :