Tillerson évoque une intervention de l'armée vénézuélienne pour évincer Maduro

Le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, a évoqué jeudi l'hypothèse d'une intervention de l'armée vénézuélienne afin d'évincer le président Nicolas Maduro, sans davantage de précisions. Dans un discours prononcé à l'université du Texas avant une visite en Amérique latine, le chef de la diplomatie américaine a assuré que Washington ne plaidait pas en faveur d'un changement de régime tout en affirmant que les choses seraient plus aisées si Nicolas Maduro quittait le pouvoir de lui-même.

Cela se produira-t-il ou pas ? Je ne sais pas

"Dans l'histoire du Venezuela et des pays d'Amérique du sud,l'armée s'est parfois comportée en agent du changement lorsque les choses allaient mal et que les dirigeants n'étaient plus en mesure de servir leur peuple", a-t-il dit. "Cela se produira-t-il ou pas ? Je ne sais pas", a-t-il dit.

"Maduro doit se replonger dans sa constitution et s'y conformer", a-t-il ajouté avant de déclarer: "Je suis sûr qu'il a, à Cuba, des amis disposés à lui offrir une belle villa sur la plage."