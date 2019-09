Thunberg, Macron et la neutralité carbone : Bertrand Piccard plus optimiste que jamais

Initiateur du projet Solar Impulse, Bertrand Piccard était dans la foule des invités pour l’ouverture du Sommet de l’Onu sur l’urgence climatique ce lundi. Une grande première. L’occasion pour la RTBF de lui poser quelques questions sur cette journée un peu particulière.

Qu’avez-vous pensé du discours de Greta Thunberg ?

"J’ai trouvé qu’elle était extrêmement bonne. Elle a utilisé un langage que les chefs d’Etat ne sont pas habitués à recevoir. Quand elle leur dit que la jeunesse les surveille, qu’ils n’ont pas le droit de faire ce qu’ils font et quand elle leur dit : ‘mais comment osez-vous détruire la planète comme ça ?’. C’est un discours qu’on aurait dû avoir depuis déjà très longtemps et je suis très content. Concernant les réactions dans la salle, j’y étais moi-même, c’est surtout sur les côtés de la salle qui ont applaudi, c’est-à-dire les VIP et les ONG. Quant aux chefs d’États, au milieu de la salle, ils ont beaucoup moins applaudi."

Certains sont peut-être au courant qu’elle va intenter une action devant le comité des droits de l’enfant de l’ONU – à l’encontre la France, l’Allemagne, la Turquie, le Brésil et l’Argentine – contre l’inaction climatique des gouvernements.

"Je ne sais pas pourquoi elle n’intente pas une action contre plus de pays. La France ne mérite pas cela aujourd’hui. Il y a des pays qui méritent plus cette plainte que la France."

On est à l’ONU. C’est l’endroit idéal pour être entendu ?

"Oui. C’est ici que tout le monde écoute. C’est ici que tout le monde se retrouve. Je pense que des actions en justice, comme Greta Thunberg veut le faire, je pense que cela va paradoxalement rendre service aux gouvernements des pays attaqués. Parce que cela sera une manière pour le gouvernement de dire à leur population : ‘vous voyez, on est attaqué, on doit le faire, on est donc obligé de le faire.’ Et cela permettra peut-être de faire passer des mesures beaucoup plus ambitieuses que si personne ne les forçait à le faire."

Que peut-on attendre de ces beaux discours entendus côté allemand et français notamment ? Maintenant il faut "des actes, des actes, des actes." a dit le Président français.

"Le Président a dit beaucoup de choses courageuses et extrêmement positives en disant qu’il fallait arrêter de faire du commerce avec des pays qui ne suivent pas les accords de Paris, qu’on ne peut pas avoir un agenda économique qui ne soit en contribution avec un agenda environnemental. Cela porte beaucoup plus quand c’est un chef d’État qui le dit car cela donne ensuite un élan pour le secteur privé, aux grandes entreprises pour aller dans cette direction. Maintenant, ce qu’il faut, c’est que les grandes entreprises qui résistent soient forcées par des réglementations que les pionniers sont en train de montrer."

La neutralité carbone annoncée pour 2050, c’est une utopie ou c’est vraiment réaliste ?

"Ce n’est pas du tout une utopie. C’est totalement réaliste. De mon côté, je vois très bien avec la fondation Solar Impulse qu’on est en train de sélectionner des centaines de solutions qui sont financièrement rentables, qui crée de l’emploi et du profit et qui protège l’environnement. Il y en a dans beaucoup de StartUp, dans beaucoup de grandes entreprises mais tant qu’il est permis de polluer, ces solutions ne sont pas utilisées. Donc, si on se met vraiment un but de neutralité carbone, à ce moment-là, la réglementation sera obligée de suivre et on va pouvoir tirer toutes ces solutions sur les marchés et permettre aux consommateurs de les utiliser et d’en profiter."