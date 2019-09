Thomas Cook: La faillite du groupe sera un "tsunami" pour la Grèce

"C’est un tremblement de terre de magnitude 7 et le tsunami va arriver", a déclaré Michalis Vlatakis.

Sur l’île, Thomas Cook a des contrats avec 70% des hôtels et y amène annuellement 400.000 voyageurs. Environ 20.000 d’entre eux y sont présents à l’heure actuelle.

La Turquie promet d'aider les entreprises affectées

Le ministère du Tourisme en Turquie, où plus de 21.000 clients de Thomas Cook se trouvent actuellement, a annoncé lundi qu'il mettrait en place un programme de crédits pour venir en aide aux entreprises locales affectées par la faillite brutale du voyagiste.

Le programme de soutien sera mis en place "au plus vite" par le ministère de la Culture et du Tourisme et par le ministère des Finances, a affirmé le premier dans un communiqué.