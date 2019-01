Thierry Vircoulon à propos de Félix Tshisekedi en RDC: "Il est évident qu'il sera un président mal élu"

La Cour Constitutionnelle confirme la victoire de Félix Tshisekedi à l’élection présidentielle du 30 décembre. La Céni (la Commission électorale nationale indépendante) l’avait proclamé vainqueur avec 38% des suffrages, selon des résultats provisoires. La Cour avait trois options possibles : valider la victoire de Félix Tshisekedi, permettre le recomptage des voix ou annuler les élections. Elle a finalement validé les résultats et jugé irrecevable la requête de Martin Fayulu, arrivé second avec 34.8% des voix.

Cette requête faisait valoir trois arguments. 1. Les Centre locaux de compilation (CLCR) n’avaient pas fini de compiler les résultats quand Corneille Naanga, le président de la Céni a publié les résultats. 2. Martin Fayulu et son rassemblement politique Lamuka avaient déployé sur le terrain des témoins. Les PV dont ils disposaient donnaient Martin Fayulu vainqueur. 3. Les Villes de Béni, Butembo et Yumbi qui ont été privé d’élection, représentent 1,3 millions électeurs. Or la différence de voix entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu est de 680 000 voix. Si on avait laissé voter ces électeurs, les résultats auraient pu inverser l’ordre d’arrivée.

La Cour a rejeté ces trois arguments.

N'ayant donc plus aucun recours possible, sur le plan judiciaire, Martin Fayulu se tourne vers la Communauté internationale à qui il demande de ne pas reconnaitre le nouveau pouvoir congolais. Il se déclare "seul président légitime de la République démocratique du Congo", revendiquant la victoire avec 60% des voix. Martin Fayulu s'appuie sur les déclarations de la Cenco (la Conférence épiscopale nationale du Congo) et l’Union africaine qui a émis de sérieux doutes quant à la régularité des résultats proclamés par la Céni.